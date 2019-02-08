Ученый Андрей Юсупов: "Если закроется школа, село вымрет"

В Петрозаводске прошло заседание "круглого стола" по проблемам развития системы образования в сельской местности.

Если в селе закроется школа, село вымрет. С таким предупреждением к республиканским властям обратился старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики из Санкт-Петербурга Андрей Юсупов, выступая на заседании "круглого стола" по проблемам развития системы образования в сельской местности, которое прошло 8 февраля в Доме профсоюзов в Петрозаводске.

"За 12 лет сельское население Карелии сократилось на 30%! Это – демографический коллапс! Закрытие школ в этих условиях – это все равно, что у тяжелобольного человека удалять еще здоровые органы! С какой-то точки зрения это, конечно, рационально, но это же бесчеловечно!", – сказал Юсупов, представлявший на встрече свою родную школу из деревни Ряймяля Питкярантского района, попавшую в "оптимизационный" план.

На заседание "круглого стола" съехались директора и учителя школ едва ли не со всех уголков Карелии. Тем удивительнее, что на этой встрече не оказалось ни карельского вице-премьера Ларисы Подсадник, курирующей в республиканском кабинете министров вопросы образования, ни главы Минобраза Карелии Александра Морозова. Руководство профильного ведомства на заседании представляла заместитель министра Татьяна Васильева, но и она вскоре покинула "круглый стол", уйдя на срочное совещание, и сельские педагоги в очередной раз остались "вариться в собственном соку".

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