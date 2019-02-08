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Новости. Общество
15:23, 08 Февраля 2019
фото: Валерий Поташов

Ученый Андрей Юсупов: "Если закроется школа, село вымрет"

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В Петрозаводске прошло заседание "круглого стола" по проблемам развития системы образования в сельской местности.

Если в селе закроется школа, село вымрет. С таким предупреждением к республиканским властям обратился старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики из Санкт-Петербурга Андрей Юсупов, выступая на заседании "круглого стола" по проблемам развития системы образования в сельской местности, которое прошло 8 февраля в Доме профсоюзов в Петрозаводске.

"За 12 лет сельское население Карелии сократилось на 30%! Это – демографический коллапс! Закрытие школ в этих условиях – это все равно, что у тяжелобольного человека удалять еще здоровые органы! С какой-то точки зрения это, конечно, рационально, но это же бесчеловечно!", – сказал Юсупов, представлявший на встрече свою родную школу из деревни Ряймяля Питкярантского района, попавшую в "оптимизационный" план.

На заседание "круглого стола" съехались директора и учителя школ едва ли не со всех уголков Карелии. Тем удивительнее, что на этой встрече не оказалось ни карельского вице-премьера Ларисы Подсадник, курирующей в республиканском кабинете министров вопросы образования, ни главы Минобраза Карелии Александра Морозова. Руководство профильного ведомства на заседании представляла заместитель министра Татьяна Васильева, но и она вскоре покинула "круглый стол", уйдя на срочное совещание, и сельские педагоги в очередной раз остались "вариться в собственном соку".

Читайте подробнее в статье "Если закроется школа, село вымрет".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-02-08 16:38:28
Что со школой, что без школы, вам уже ничего не поможет... все социальные сети и эфиры заполнены безграмотной писаниной и разговорами молодых людей, при этом учителя получают премии и хорошие зарплаты.
sim22
2019-02-08 16:25:15
А пускай этот Андрей приедет в это село!
sim22
2019-02-08 16:03:23
xxxxxxx
Ты за красных, аль за белых?
xxxxxxx
2019-02-08 16:20:53
sim22, За здравый смысл и справедливость .
кир
2019-02-08 15:42:05
Идет объективный исторический процесс вымирания дальних поселков и деревень. Остановить его нельзя. А Поташов только смуту сеет своей писаниной.
xxxxxxx
2019-02-08 15:52:09
В мозгах ваших старческих идет объективный исторический процесс отмирания , а с оптимизацией всё субъективно ,проводится она в интересах тех кто устраивает геноцид российского народа в угоду западу . Учите мат. часть , дядя .
кир
2019-02-08 16:08:11
xxxxxxx, тупой, Сиди на заднице с геноцидом. Много ты понимаешь, болезный, в этом вопросе? Работать надо в рабочее время, а не лясы точить. Добавлю, что и языки с диалекты вымрут. И тоже закономерно.
xxxxxxx
2019-02-08 16:21:53
кир, Кто на что учился , бездарь .
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