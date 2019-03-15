Ученый рассказал, чем опасна привычка засыпать с телефоном в руках

Глава Лаборатории сна в университете назвал социальные сети и исходящий от смартфонов свет главным нарушителем здорового сна.

Привычка засыпать под пролистывание социальных сетей на смартфоне или планшете является главным врагом здорового сна, а отказ от электроники, еды перед сном и совместного сна с ребенком поможет обеспечить здоровый качественный отдых, рассказал РИА Новости профессор Школы медицины университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.

"Нарушение сна происходит из-за того, что много времени проводится в социальных сетях, постоянное световое излучение влияет на наши биологические часы", - рассказал Полоцкий, который является главой Лаборатории сна в университете. Он назвал социальные сети и исходящий от смартфонов свет главным нарушителем здорового сна.

По его словам, привычка засыпать, сидя в социальных сетях, может вызывать такие проблемы, как недосыпание, привести к сбою биологических часов, в том числе нарушению фаз сна, бессоннице и, напротив, сонливости в течение дня.

"Взрослый человек должен спать по меньшей мере семь часов в день, не использовать электронику, в том числе компьютеры, iPhone или iPad, телевизор и другие электронные устройства в постели, а в идеале уже за два часа до сна, не принимать тяжелую пищу и не заниматься активно спортом", - перечислил специалист правила здорового сна.