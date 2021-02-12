Ученый рассказал, как избежать третьей волны коронавируса

У России есть все шансы избежать третьей волны коронавируса из-за появления британского штамма, для этого нужно помнить о таких мерах, как мытье рук и ношение масок, а также о вакцинации.

Об этом заявил директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава РФ Игорь Никитин, передает РИА Новости.

"Мне почему-то хочется верить, что нам удастся избежать, во всяком случае, нам надо приложить все усилия к тому, чтобы избежать вот этой третьей волны", - рассказал Никитин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что исследования вирусологами и эпидемиологами российских вакцин показывают их эффективность в отношении, в том числе, и британского штамма.

Как добавил специалист, многое будет зависеть от соблюдения мер предосторожности - мытья рук и ношения масок, соблюдения социального дистанцирования. Он обратил внимание на то, что в этом сезоне почти не было гриппа, и вряд ли он будет.