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Новости. Общество
18:40, 27 Июня 2018
фото: Дмитрий Ерохин

Ученый рассказал, как правильно кормить уток в Петрозаводске

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Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биологии КарНЦ РАН Николай Лапшин дал несколько советов тем, кто любит кормить уток и других городских птиц.

"Однозначного ответа на вопрос, нужно ли кормить птиц, нет. Но если кормить – то постоянно. Это касается не только уток, но и мелких птичек, которые привыкли к кормушкам", - рассказал Николай Лапшин в интервью "Столице на Онего".

Этот совет особенно актуален зимой. Если птице не выложили пищу, то другой ей, может, и не удастся найти.

"В холодную длинную ночь прикормленные утки, может, и не погибнут, не найдя пищу в том месте, к которому привыкли, но мелкие – с большой вероятностью погибнут. Так что либо кормить всегда, либо совсем не кормить, потому что грубо вмешиваться в природу нежелательно", - отметил орнитолог.

Кормить птиц лучше в одно и то же время и кормами, которые им подходят.

"Для уток это может быть не только хлеб, но и каша, например. Синиц лучше кормить семенами подсолнуха, а в качестве добавочного и калорийного корма вывешивать на веревочке кусочки сала, но обязательно несоленого. Дятлы тоже любят сало", - сказал Николай Лапшин.

Интервью с карельским ученым можно почитать вот здесь.

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