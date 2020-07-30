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Учет электроэнергии в домах станет интеллектуальным

Новости. Общество
12:51, 31 Июля 2020
фото: © Россети Северо-Запад
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С 1 июля 2020 года установка и последующее обслуживание приборов учета электроэнергии стали обязанностью гарантирующих поставщиков (в многоквартирных домах) и сетевых организаций.

Теперь в случаях отсутствия счетчика, выхода его из строя, истечения сроков эксплуатации или межповерочного интервала, а также при технологическом присоединении объекта к электросетям энергетики установят счетчик бесплатно. В иных случаях потребитель продолжает использовать имеющийся прибор учета, либо производит замену на платной основе.

Сейчас счетчики могут устанавливаться как обычные, так и, при наличии возможности, "умные". Они автоматически передают показания в электросетевую компанию, а потребителям останется лишь вовремя оплачивать счета за электроэнергию. Однако уже с 1 января 2022 года начнется постепенный переход к интеллектуальному учету электроэнергии, и тогда в перечисленных выше случаях устанавливать будут только "умные счетчики". Важно, что до этого момента обязанность передавать показания по-прежнему сохраняется за потребителями.

Вместе с тем, вне зависимости от типа и собственника счетчика, установленного на объекте потребителя, ответственность за его сохранность лежит на самом потребителе. Намеренное повреждение прибора учета или нарушение целостности пломбы грозит составлением акта о безучетном потреблении электроэнергии и принудительным взысканием денежных средств.

Карельский филиал "Россети Северо-Запад" напоминает: действующее энергооборудование, находящееся под напряжением, представляет смертельную угрозу. В целях соблюдения правил безопасности для замены приборов учета обращайтесь к опытным специалистам.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-07-31 14:58:59
Все сбои и ошибки в показаниях умных счетчиков, а они обязательна будут т.к. ломаются даже ракеты из Роскосмоса, придется оплачивать населению, а уж потом через суд пытаться обжаловать действия энергосбытовой компании. :)
кир
2020-07-31 13:24:49
Сбытовая компания заинтересована в счетчиках Она должна их менять. Через ЖЭУ или ещё как, потребителя не интересует.
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