Учет электроэнергии в домах станет интеллектуальным

С 1 июля 2020 года установка и последующее обслуживание приборов учета электроэнергии стали обязанностью гарантирующих поставщиков (в многоквартирных домах) и сетевых организаций.

Теперь в случаях отсутствия счетчика, выхода его из строя, истечения сроков эксплуатации или межповерочного интервала, а также при технологическом присоединении объекта к электросетям энергетики установят счетчик бесплатно. В иных случаях потребитель продолжает использовать имеющийся прибор учета, либо производит замену на платной основе.

Сейчас счетчики могут устанавливаться как обычные, так и, при наличии возможности, "умные". Они автоматически передают показания в электросетевую компанию, а потребителям останется лишь вовремя оплачивать счета за электроэнергию. Однако уже с 1 января 2022 года начнется постепенный переход к интеллектуальному учету электроэнергии, и тогда в перечисленных выше случаях устанавливать будут только "умные счетчики". Важно, что до этого момента обязанность передавать показания по-прежнему сохраняется за потребителями.

Вместе с тем, вне зависимости от типа и собственника счетчика, установленного на объекте потребителя, ответственность за его сохранность лежит на самом потребителе. Намеренное повреждение прибора учета или нарушение целостности пломбы грозит составлением акта о безучетном потреблении электроэнергии и принудительным взысканием денежных средств.

Карельский филиал "Россети Северо-Запад" напоминает: действующее энергооборудование, находящееся под напряжением, представляет смертельную угрозу. В целях соблюдения правил безопасности для замены приборов учета обращайтесь к опытным специалистам.