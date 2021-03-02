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Учредителю фирмы из поселка в Карелии строят яхту в Германии

Новости. Экономика
15:38, 03 Марта 2021
фото: © EPA-EFE/ANTHONY ANEX
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Эксперты утверждают, что таких яхт нет даже у королевских семей на Ближнем Востоке.

В Германии завершается строительство новой 145-метровой яхты, которую, как пишет Forbes, получит российский миллиардер Роман Абрамович. По данным издания, яхта будет оснащена восемью палубами, лифтом, тренажерным залом, вертолетной площадкой, джакузи, бассейном и ангаром для вертолетов. На судне располагается 48 кают, которые смогут вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек.

Стоимость яхты эксперты оценивают в несколько сотен миллионов долларов. Как утверждают специалисты, таких яхт нет даже у королевских семей на Ближнем Востоке.

Напомним, в феврале российский бизнесмен Роман Абрамович открыл фирму в приладожском поселке Кортела в Лахденпохском районе Карелии. Управляющая компания "Норд Эстейт", в которой миллиардер Абрамович является учредителем, зарегистрирована в одном из домов поселка, входящего в состав Мийнальского сельского поселения, а ее уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.

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