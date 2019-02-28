Учреждение в Карелии накажут за срыв оплаты товара предпринимателю

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Прокуратура в Кемском районе выявила нарушения федерального закона о закупках.
Установлено, что в августе 2018 года между учреждением и коммерческой организацией был заключен госконтракт о поставке товара.
Со своей стороны поставщик условия контакта выполнил в полном объеме. Однако руководство учреждения в установленный законом 30-дневный срок поставленный товар на 130 тыс. рублей не оплатило. Тем самым были нарушены права субъекта предпринимательской деятельности.
По результатам проверки в отношении руководителя государственного учреждения прокуратура района возбудила административное дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.
Дело находится на рассмотрении в Управлении Федеральной антимонопольной службы Республики Карелия.
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