Учреждение в Карелии накажут за срыв оплаты товара предпринимателю

Прокуратура в Кемском районе выявила нарушения федерального закона о закупках.

Установлено, что в августе 2018 года между учреждением и коммерческой организацией был заключен госконтракт о поставке товара.

Со своей стороны поставщик условия контакта выполнил в полном объеме. Однако руководство учреждения в установленный законом 30-дневный срок поставленный товар на 130 тыс. рублей не оплатило. Тем самым были нарушены права субъекта предпринимательской деятельности.

По результатам проверки в отношении руководителя государственного учреждения прокуратура района возбудила административное дело по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.

Дело находится на рассмотрении в Управлении Федеральной антимонопольной службы Республики Карелия.