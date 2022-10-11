Учреждения культуры Карелии направят часть выручки от продажи билетов на поддержку мобилизованных

Благотворительные спектакли, кинопоказы и концерты в поддержку мобилизованных жителей Карелии пройдут с 17 по 23 октября.

Об этом сообщили в министерстве культуры республики.

Часть выручки от продажи билетов будет направлена в благотворительный фонд «Живой город».

«Средства, поступившие на специальный счет Фонда, пойдут на закупку дополнительного снаряжения, медикаментов, продуктов, материально-технического обеспечения для граждан, мобилизованных из Карелии», — сообщили в министерстве.