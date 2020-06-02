Учреждения культуры Карелии отметят День республики 8 июня

Многие мероприятия, приуроченные ко Дню Республики Карелия, пройдут в формате онлайн.

Музейная сеть Карелии подготовила необычную акцию. В день рождения республики, 8 июня, представители республиканских, муниципальных, ведомственных и частных музеев прочитают стихотворения карельских поэтов. Видеозаписи стихотворений будут выложены в группе "ВКонтакте" Национального музея Карелии и в группах музеев-участников акции.

Музей изобразительных искусств Карелии со 2 июня снова открывает двери для посетителей. Возобновляет работу выставка "Карелия. Век ради вечного", открывшаяся накануне введения ограничительных мер. У посетителей музей появится возможность в канун столетнего юбилея республики увидеть отражение ее истории, природы и культуры – в живописи, графике, скульптуре, произведениях декоративно-прикладного искусства.

Дом ремесел на своей странице "ВКонтакте" проведет онлайн-экскурсию по выставке "Олония мастеровая", на которой расскажут и покажут, как сейчас продолжаются мастеровые традиции в Олонецком районе. На выставке представлены произведения в различных техниках: керамика, береста, резьба по дереву, ткачество, орнаментальное вязание, лоскут, шитье, народная кукла.

Центр народного творчества и культурных инициатив накануне праздника предлагает перелистать страницы истории республики. На YouTube-канале Центра в рамках проекта "Видеолетопись Карелии" в течение нескольких месяцев публиковались выпуски киножурнала "Советская Карелия".

Национальная библиотека предлагает вниманию читателей виртуальную книжную выставку "Карелия в ресурсах Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина: к 100-летию Республики Карелия". Выставка разместится на сайте библиотеки и познакомит с изданиями, посвященными истории Карелии, цифровые копии которых хранятся в фондах Президентской библиотеки. Будут представлены книги, архивные документы, картографические и изобразительные материалы XVIII–XXI веков.