Удмуртский театр покажет спектакли в Петрозаводске

Театр из Ижевска приедет в столицу Карелии в июне и представит три спектакля.

Так, 27 июня зрители смогут увидеть мюзикл "Алые паруса" (14+) по одноименной повести Грина. В постановке удмуртского театра известная каждому трогательная история о любви и мечте обретает новое, оригинальное, во многом неожиданное звучание.

В четверг, 28 июня, театр представит комедию современного итальянского драматурга, лауреата Нобелевской премии Дарио Фо "Свободная пара" (16+). На сцене обыденная житейская история о супружеских отношениях превращается в искрометную комедию с глубоким смыслом.

В программе гастролей есть и детский спектакль. 28 июня в 11.00 юным зрителям покажут сказку П. Ершова "Конёк-Горбунок" (0+) – красочное представление об удивительных приключениях Иванушки-дурачка и его волшебного друга.

Национальный театр Карелии отправится на гастроли в Удмуртию в сентябре 2018 года. С 27 по 29 сентября зрители Ижевска увидят спектакли "Лемби", "Венецианские близнецы"и "Корона Тролля".