Уехавший в Петербург бывший премьер-министр Карелии оценил возможность своего возвращения

Бывший премьер-министр правительства Карелии Олег Тельнов занял руководящий пост в одной из структур Газпрома – он стал начальником Управления теплоэнергетики ООО "Межрегионгаз" в Санкт-Петербурге.

По неофициальной информации из Минстроя Карелии, занять эту должность Олегу Тельному предложил руководитель ООО "Межрегионгаз" Сергей Густов, с которым Тельнов был хорошо знаком еще в время работы в карельском правительстве.

Чем экс-чиновник занимался после отставки и что думает о возможности своего возвращения в Карелию, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".