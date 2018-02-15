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Новости. Общество
14:58, 15 Февраля 2018

УФАС: Для повторения скандала с пассажирскими перевозками в Карелии нет причин

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Глава УФАС РФ по Карелии Артур Пряхин считает, что скандал вокруг междугородних и пригородных автоперевозок, разразившийся в 2015-2017 годах, Карелии больше не грозит – новый конкурс прошел по закону.

Об этом Пряхин сообщил сегодня на пресс-конференции, комментируя завершившийся на днях конкурс среди автоперевозчиков. Из 21 претендента победителями признаны 7 компаний. Все они давно работают в Карелии. С ними заключены контракты сроком на 5 лет.

"На этот конкурс ни одной жалобы не поступило. Это тоже показатель. Никто бы, поверьте, молчать не стал. Кто захотел, тот принял (участие – прим. ред.) Тот, кого по какой-то причине отодвинули, ну, видимо он сам осознал, что его отодвинули правильно и, соответственно, никаких жалоб нам не подал. Это показатель", - сказал Пряхин.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
K
2018-02-15 15:40:53
На пригородном маршруте Кондопога - Петрозаводск автоперевозчик Данилкин увеличил стоимость проезда со 100 руб. до 140 руб. за четыре месяца! Т.е. на 40 %. До первого сентября проезд стоил 100 руб. Куда смотрит прокуратура и УФАС. Вот тебе и честные автоперевозчики!
циник
2018-02-15 16:10:33
K, Это обычный капитализм. Обтекай. Если мозгов нет.
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