УФАС: Для повторения скандала с пассажирскими перевозками в Карелии нет причин

Глава УФАС РФ по Карелии Артур Пряхин считает, что скандал вокруг междугородних и пригородных автоперевозок, разразившийся в 2015-2017 годах, Карелии больше не грозит – новый конкурс прошел по закону.

Об этом Пряхин сообщил сегодня на пресс-конференции, комментируя завершившийся на днях конкурс среди автоперевозчиков. Из 21 претендента победителями признаны 7 компаний. Все они давно работают в Карелии. С ними заключены контракты сроком на 5 лет.

"На этот конкурс ни одной жалобы не поступило. Это тоже показатель. Никто бы, поверьте, молчать не стал. Кто захотел, тот принял (участие – прим. ред.) Тот, кого по какой-то причине отодвинули, ну, видимо он сам осознал, что его отодвинули правильно и, соответственно, никаких жалоб нам не подал. Это показатель", - сказал Пряхин.

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