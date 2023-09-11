УФАС Карелии проверит цены на бензин в республике

Ведомство проверит возможность манипуляции в мелкооптовой торговле бензином и дизельным топливом.

Проверка, как сообщили в УФАС Карелии, будет проводиться по поручению центрального аппарата антимонопольной службы России.

«Карельское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев», — уточнили в ведомстве.

Специалисты проанализируют цепочку формирования ценообразования от закупки на заводе до реализации. При выявлении нарушений будут приняты меры антимонопольного регулирования.

Ранее выяснилось, что в Петрозаводске за лето бензин подорожал до 18%. Заправкам же в поселках Карелии из-за подорожания топлива грозит закрытие.