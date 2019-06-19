УФАС обнаружило нарушения в действиях чиновников сельского поселения в Карелии

Администрация Боровского сельского поселения получила предупреждение от антимонопольной службы за передачу объектов водоснабжения и водоотведения частной фирме без заключения договора.

Карельское УФАС России установило, что администрация Боровского сельского поселения передала во временное пользование ООО "РОСА" объекты водоснабжения и водоотведения путем заключения договоров аренды, без проведения торгов.

Отданные в аренду объекты являются муниципальным имуществом. В действиях местных властей антимонопольщики обнаружили нарушение требований федерального законодательства.

Действия администрации по заключению договоров аренды с ООО "РОСА" противоречат требованиям ФЗ «О защите конкуренции».

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