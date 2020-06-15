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УФАС подтвердило намерение наказать владельцев маршруток Петрозаводска за рост цен

Новости. Общество
09:45, 16 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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Антимонопольная служба Карелии признала нарушением повышение стоимости проезда в пассажирских автобусах Петрозаводска, но транспортные компании пока не привлечены к ответственности.

Это следует из ответа УФАС по Карелии на вопрос, поступивший в ходе публичных слушаний, посвященных работе ведомства в первом квартале 2020 года.

"Транспортные компании, признанные в марте текущего года участниками антиконкурентного соглашения, в ближайшее время будут привлечены к административной ответственности по статье 14.32 КоАП РФ", - ответили в УФАС.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ольга Михайловна
2020-06-16 10:27:34
Смешно!
Вот в советские времена был Народный контроль, настоящий, хоть и сверху как бы назначенный, тогда все боялись его проверок, нынче одна показуха да мелкие штрафы, с юмором можно отнестись к этим штрафам, зато за "митинги" или просто высказывание ,людям дают срок или штраф по 350000р., как недавно одной женщине,СМИ писАли об этом...." свобода слова", блин.....
Mike
2020-06-16 10:18:14
И что? Снизят цены до 28 рублей? Вернут пассажирам деньги, которые они платили больше год грязным маршрутчикам?
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