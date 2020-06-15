УФАС подтвердило намерение наказать владельцев маршруток Петрозаводска за рост цен

Антимонопольная служба Карелии признала нарушением повышение стоимости проезда в пассажирских автобусах Петрозаводска, но транспортные компании пока не привлечены к ответственности.

Это следует из ответа УФАС по Карелии на вопрос, поступивший в ходе публичных слушаний, посвященных работе ведомства в первом квартале 2020 года.

"Транспортные компании, признанные в марте текущего года участниками антиконкурентного соглашения, в ближайшее время будут привлечены к административной ответственности по статье 14.32 КоАП РФ", - ответили в УФАС. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".