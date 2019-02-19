УФАС проверит законность продажи "убитого" здания бывшего магазина в Петрозаводске за баснословные деньги

Антимонопольная служба Карелии предписала администрации Петрозаводска приостановить заключение договора продажи полуразрушенного муниципального здания, где ранее располагался магазин "Ленторг".

Решение УФАС принято по заявлению фирмы "Арче", которая обжаловала результаты торгов.

Победителем аукциона был признан индивидуальный предприниматель Никита Бокарев. За полуразрушенное, признанное аварийным здание на Березовой аллее он заплатил 21,7 млн. рублей.

Такая цифра вызвала недоумение со стороны других участников аукциона, посчитавших, что сумма сделки не соответствует ситуации на рынке недвижимости Петрозаводска.

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