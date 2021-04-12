Автомобиль в Петрозаводске развалился на части прямо на дороге во время угона

Хозяин авто до звонка из полиции даже не догадывался, что его машина похищена, сообщили в МВД Карелии.

В один из мартовских дней в полицию Петрозаводска стали поступать звонки от горожан с сообщениями о том, что на проезжей части улицы Володарского чей-то Mercedes создавал помехи движению.

Сотрудники ГИБДД установили, что владельцем автомобиля является 49-летний петрозаводчанин. Однако мужчина оказался не в курсе произошедшего — он сообщил, что его иномарка имеет значительные повреждения и уже давно не на ходу. В течение долгого времени она стояла около дома в том же микрорайоне, ожидая ремонта. Он предположил, что его машину похитили, и написал заявление в полицию, оценив ущерб в 21 тысячу рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен ранее судимый 32-летний горожанин.

Подозреваемый занимается сбором металлолома, поэтому бесхозный с виду автомобиль привлёк его внимание. Мужчина решил его отбуксировать, но во время транспортировки автомобиль стал разваливаться на части. Тогда он оставил затею, бросил машину прямо на дороге и скрылся.

В настоящее время по факту кражи ведётся следствие, фигурант находился под подпиской о невыезде.