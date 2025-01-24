Уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего главы администрации района в Карелии

Экс-глава администрации Лахденпохского района Карелии, по версии следствия, не по назначению использовал несколько квартир из числа переселенческого фонда.

Прокурор Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Лахденпохского района, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с 2019 по 2020 годы обвиняемый присвоил 4 квартирам в городе Лахденпохья статус служебных, после чего они были предоставлены ему и его подчиненным для личного проживания.

Между тем, данные квартиры были куплены на бюджетные средства в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Таким образом, их должны были предоставлять по договорам соцнайма или мены лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Лахденпохский районный суд для рассмотрения по существу. В настоящий момент на имущества обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 4.7 миллиона рублей.

Напомним, главой Лахденпохского района с 2019 по 2023 год являлся Олег Болгов. Его полномочия были досрочно прекращены решением суда ввиду конфликта интересов: Олег Болгов и глава района Ольга Галий оказались в подчинении друг у друга. При этом из служебной квартиры бывшего главу также пришлось выселять по решению суда.