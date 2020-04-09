Уголовное дело завели на мурманчанина, из-за которого у жительницы Карелии заподозрили коронавирус

Житель Мурманской области, у которого подтвержден коронавирус, грубо нарушил режим самоизоляции.

Напомним, студентка ПетрГУ была госпитализирована в Республиканскую инфекционную больницу 25 марта. Девушка контактировала с молодым человеком из Мурманской области, у которого коронавирус подтвержден.

"Вернувшись из заграничной поездки, мужчина не ушел на карантин, а продолжил свободное общение, – написала ранее пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк. – В результате, у нескольких контактировавших с ним человек, в том числе у нашей студентки ПетрГУ, выявлены положительные результаты анализа на коронавирусную инфекцию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела".

В УМВД России по Мурманской области поступили материалы по факту несоблюдения 36-летним жителем города Апатиты санитарно-эпидемиологических правил.

Установлено, что мужчина, прибыв на территорию Мурманской области из-за границы и, почувствовав ухудшение здоровья, за медицинской помощью не обратился, а также не выполнил требования по изоляции в домашних условиях на 14 дней со дня прибытия. Информацию о месте и продолжительности нахождения за границей на телефон горячей линии субъекта не сообщил. Напротив, почувствовав ухудшение состояния здоровья, продолжал ежедневно ходить на работу и исполнять свои трудовые обязанности.

21 марта мужчина был госпитализирован с подозрением на коронавирус. После проведенной диагностики врачи подтвердили у него диагноз COVID-19.

Действия подозреваемого повлекли за собой массовое инфицирование граждан коронавирусной инфекцией.

Возбуждено уголовное дело.