Уголовное дело жителя Карелии, который из любви к женщине взял на себя убийство ее сестры, пересмотрят

Верховный суд Карелии отменил оправдательный вердикт присяжных заседателей Кемского суда мужчине, обвиняемому в убийстве сестры своей сожительницы.

Верховный суд 24 января отправил это уголовное дело на новое рассмотрение уже другому судье Кемского суда. Об этом «Столице на Онего» сообщил петрозаводский адвокат обвиняемого Дмитрий Маслов.

«По-прежнему убежден, что мой доверитель не причастен к убийству сестры своей сожительницы, — сказал журналисту Дмитрий Маслов. — К сожалению, в Карелии оправдательные приговоры, даже вынесенные с участием присяжных заседателей, как правило, отменяются и добиться объективного справедливого решения в таких случаях, крайне сложно. Однако сдаваться защита не намерена. Мы со своим доверителем доказали его невиновность первый раз и докажем снова».

Напомним, что в ночь с 22 на 23 февраля 2021 года в квартире одного из домов в Кеми произошло убийство 44-летней женщины — медсестры районной больницы. Она скончалась в результате нанесенных ей четырех ударов кухонным ножом в шею и голову. В квартире в этой время находились ее хозяин, работающий помощником машиниста на железной дороге, его неработающая 39-летняя сожительница и ее старшая сестра.

Следствие, которое провел кемский межрайонный отдел карельского Следкома, обвинил в убийстве хозяина квартиры, его арестовали. Выяснилось, что вскоре после трагедии сожительница мужчины прибежала к соседям и попросила их вызвать полицию, что они и сделали. При этом, по словам соседей следствию и присяжным, на лице женщины имелась большая гематома, как выяснилось позднее, не единственная, и синяки, а на одежде много крови.

Правоохранители обнаружили тело убитой в ванной комнате, совмещенной с санузлом. Сожительница хозяина квартиры заявила им, что сестру убил он. Сам мужчина вначале отмалчивался, но спустя какое-то время стал давать показания. Как рассказал подсудимый на суде, в тот поздний вечер, устав на работе, он, после выпитого с сестрами спиртного, крепко уснул. И о трагедии узнал спустя некоторое время: когда проснулся, пошел в ванную умыться и обнаружил там убитую.

«Пожалев беременную сожительницу, которую со слов обвиняемого, он „очень любил“ и не хотел, чтобы она в таком положении попала в тюрьму, мужчина попросил женщину, чтобы она „валила убийство на него“, — сообщил журналисту Дмитрий Маслов. — Но когда, находясь в СИЗО, он узнал, что сожительница, к сожалению, уже не беременна и убедился, что она прекратила с ним всяческие отношения, то рассказал на суде, как все обстояло на самом деле. И заявил, что никакого мотива для убийства сестры сожительницы у него не было, и он этого не делал. Все шестеро присяжных ему поверили».

Поскольку присяжные вынесли оправдательный вердикт, судья Елена Белоусова освободила пробывшего под стражей более полутора лет мужчину в зале суда. Однако муж убитой и прокуратура обжаловали оправдательное решение присяжных заседателей в Верховный суд Карелии, который его отменил и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд, но другому судье.

По информации Дмитрия Маслова, в настоящее время обвиняемый в убийстве находится под подпиской о невыезде.