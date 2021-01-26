Уголовное наказание планируется ввести для арбитражных управляющих в делах о банкротстве предприятий

Правительство вынесло на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому предлагается ввести уголовное наказание для арбитражных управляющих или председателей ликвидационных комиссий.

За неправомерные действия в процессе банкротства их предлагается наказывать лишением свободы на срок до четырех лет.

Сейчас закон предусматривает уголовное наказание за неправомерные действия в ходе банкротства лишь для должников.

Как сообщают "Ведомости", по мнению правительства, в нынешних условиях масштаб преднамеренных банкротств в стране представляет реальную угрозу бизнесу и экономике в целом. Ранее власти Карелии объявили, что намерены инициировать ужесточение законодательства в отношении деятельности конкурсных управляющих предприятий, проходящих процедуры банкротства. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".