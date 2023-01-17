Уголовный розыск Петрозаводска просит помочь найти возможного преступника (ФОТО)

Полиции Петрозаводска нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска уразыскивают возможного подозреваемого, запечатленного на фотографии.



Всех, кто знает, где можно найти этого мужчину, полиция просит сообщить эти сведения по телефонам: 8 900-455-42-99, 8 953-542-00-88, 8 911-427-69-69.



Конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.





