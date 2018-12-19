Угонщика из Карелии задержали в Чувашии

Жителя Карелии, находившегося в федеральном розыске за угон, задержали за пределами республики, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Сотрудники патрульно-постовой службы по городу Канашу остановили на улице нетрезвого мужчину, у которого отсутствовали какие-либо документы.

В отделе полиции выяснилось, что задержанный находился в федеральном розыске за совершение угона автомашины. 33-летнего жителя республики Карелия уже полгода разыскивали сотрудники уголовного розыска города Петрозаводска.

В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания и будет передан правоохранителям Карелии.