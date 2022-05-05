Угроза лишиться автомобиля заставила предпринимателя из Карелии погасить долг по зарплате

Судебные приставы помогли жительнице Беломорского района получить деньги и запись в трудовой книжке от своего бывшего работодателя, сообщили в УФССП Карелии.

Исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя из Беломорского района было открыто в марте 2022 года местном отделении судебных приставов. Предприниматель задолжал своей бывшей работнице зарплату, а также не внес записи о приеме на работу и увольнении в ее трудовую книжку. Теперь сделать это его обязал суд.

Судебный пристав выяснил, что должнику принадлежит автомобиль Ford Transit BUS. На регистрацию транспортного средства был внесен запрет, а затем наложен арест.

Для предпринимателя это стало веским доводом для того, чтобы погасить долг по зарплате и внести необходимые записи в трудовую книжку экс-работницы.