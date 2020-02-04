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Угроза срыва снова нависла над строительством спорткомплекса по ФЦП к 100-летию Карелии

Новости. Общество
11:43, 05 Февраля 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
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Строительство учебно-тренировочной базы "Школы высшего спортивного мастерства" в местечке Ялгуба, которое финансируется по федеральной программе к 100-летию Карелии, в очередной раз оказалось под угрозой срыва.

Управление капитального строительства Карелии направило в УФАС заявление об одностороннем отказе от исполнения контракта. УКС добивается включения подрядчика – ООО "Экспертстрой" в реестр недобросовестных поставщиков.

Проблемы на этом объекте возникли еще несколько лет назад, когда там работала другая подрядная организация – компания "Импульс". Она не выполнила свои обязательства и контракт с ней был расторгнут.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-02-05 13:35:53
Деревень не будет, сельской продукции не будет. Зачем тогда школа высшего спортивного мастерства? Опять врёте.
Изя
2020-02-05 12:27:01
Да ужжжжжжжжжжжжжж , Николай Платонович Патрушев , здесь уже полный бардак и коллапс в регионе , надо срочно разгонять этих бездарных управленцев . Хуже только в Осетии , Хакасии и Ингушетии и то пока , скоро Карелия опустится на самое дно .
zanoza
2020-02-05 12:17:19
Только на это и способна неэффективная команда власти! Когда головы высокопоставленных лиц полетят, срывы сразу прекратятся. Нужно удалять причину срывов!
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