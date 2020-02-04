Угроза срыва снова нависла над строительством спорткомплекса по ФЦП к 100-летию Карелии

Строительство учебно-тренировочной базы "Школы высшего спортивного мастерства" в местечке Ялгуба, которое финансируется по федеральной программе к 100-летию Карелии, в очередной раз оказалось под угрозой срыва.

Управление капитального строительства Карелии направило в УФАС заявление об одностороннем отказе от исполнения контракта. УКС добивается включения подрядчика – ООО "Экспертстрой" в реестр недобросовестных поставщиков.

Проблемы на этом объекте возникли еще несколько лет назад, когда там работала другая подрядная организация – компания "Импульс". Она не выполнила свои обязательства и контракт с ней был расторгнут. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".