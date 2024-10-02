Журналисты «Первого канала» посетили уникальный геологический объект Карелии

Уникальную природу Ялгубского кряжа обсудили на телеканале.

Корреспонденты телеканала «Первый канал — Петербург» вместе с Сергеем Световым, директором Института геологии КарНЦ РАН, совершили экспедицию к одному из самых уникальных геологических объектов России — Ялгубскому кряжу. Об этом сообщили в группе Карельского научного центра РАН.

Как отмечают специалисты, окрестности деревни Ялгуба представляют собой настоящую сокровищницу для геологов. В этих краях, более ста лет назад, выдающийся ученый Франц Левинсон-Лессинг проводил свои исследования. Именно здесь были взяты первые в России образцы камня для создания шлифов и детального изучения горных пород под микроскопом.

Сегодня Ялгубский кряж продолжает привлекать внимание ученых. Подушечные лавы, вариолиты и агаты, обнаруженные здесь, являются ценнейшими объектами для исследований, проводимых специалистами Института геологии КарНЦ РАН.