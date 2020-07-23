890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Прокуратура Карелии выяснила, что в Медвежьегорске хоронят людей в лесу, потому что закончилось место на кладбище 5
23.07.2020 13:06
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса 10
23.07.2020 06:40
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии 4
23.07.2020 15:06
Сараев: "Суд пришел к выводу, что ребенок говорил правду, когда давал показания против Дмитриева" 8
23.07.2020 09:54
Места отдыха у воды в Петрозаводске проверили поcле гибели подростка на Ключевском карьере 6
23.07.2020 07:15
За время пандемии в Карелии коронавирус выявлен у 12 медработников 5
23.07.2020 12:21

Угроза всей цивилизация обнаружена у берегов Антарктиды

Новости. Общество
23:30, 23 Июля 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Ученые Университета штата Орегон в США впервые нашли активную утечку метана с морского дна в Антарктике.

По мнению американских исследователей, на дне океана у побережья Антарктиды находится большое количество метана, который образовался при разложении водорослей, оказавшихся погребенными под осадочными породами. Метан представляет угрозу как сильный парниковый газ. При глобальном потеплении происходит нагревание слоя воды над дном, что способствует высвобождению газа. Исследователи опасаются, что в атмосферу попадет столько метана, что планета необратимо нагреется до температур, несовместимых с жизнью современной цивилизации. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, пишет "Лента.Ру".

Но в данном случае высвобождение метана происходит не по причине нагревания океана, хотя истинная причина остается неизвестной. Ученые также отметили отсутствие микробов, которые обычно начинают поглощать метан, выделяемый дном. Это указывает на то, что парниковый газ попадает в атмосферу. Если микроорганизмы не смогут проникнуть в район достаточно быстро, существует риск, что они не успеют предотвратить высвобождение огромных объемов метана.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
17.07.2020, 14:01
Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Чтиво

23.07.2020 14:45
Частная жизнь
Доктор Воронцов ушел навсегда
Трагически оборвалась жизнь 32-летнего доктора Офтальмологического центра Карелии Андрея Александровича Воронцова.
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 27
23.07.2020 09:13
Нижнее бельё, купальники и пижамы с большой скидкой
21.07.2020 11:55
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»