Угрожавший расправой сестре-инвалиду житель Карелии покусал полицейского

В Прионежском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает прокуратура Карелии.

В мае 2018 года в отдел полиции Прионежского района поступило сообщение о том, что пьяный 36-летний мужчина в квартире матери угрожает физической расправой своей сестре-инвалиду.

На место прибыл участковый. Тогда обвиняемый схватил металлический половник и, замахиваясь им на участкового, направился в его сторону. После того как полицейский выбил у него указанный предмет, злоумышленник ухватил его руками и толкнул, в результате чего сотрудник полиции ударился спиной о шкаф.

После этого, не реагируя требования участкового, мужчина укусил стража порядка за кисть левой руки.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.