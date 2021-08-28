Уходящее лето напоследок подарит жителям Карелии комфортную погоду

Днем 31 августа, по информации карельского Гидрометцентра, на большей части территории республики будет сухо и тепло.

В Петрозаводске 31 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит +7, +9°С, днем поднимется до +15, +17°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

Переменная облачность ожидает и районы Карелии. Ночью осадков не будет, днем на севере пройдет небольшой дождь.

Ветер восточный, на севере и западе западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до+9°С, местами при прояснениях может опускаться до 0°С, днем поднимется до +15, +20°С.