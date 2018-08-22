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Новости. Общество
10:50, 22 Августа 2018

Уходящих на пенсию специалистов мэрии Петрозаводска лишат "золотых" парашютов

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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник поручила проработать вопрос отмены денежных выплат сотрудникам администрации, выходящим на пенсию.

По данным пресс-службы мэрии, в городской устав будут внесены соответствующие изменения.

"Предлагается приостановить до 2024 года выплату денежных компенсаций в связи с выходом на страховую пенсию по старости. Вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов Петрозаводского городского Совета на ближайшей сессии, которая состоится в сентябре", - рассказали в мэрии.

Это позволит сэкономить бюджетные деньги и направить их на развитие других сфер. Сколько будет сэкономлено, в мэрии не уточняют.

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Комментарии

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Беня
2018-08-22 11:36:47
И когда это долгожданное эпическое событие таки произойдет, городской бюджет сразу наладится - прямо на другой день. Город процветет - страшно представить! :)
Мизантроп
2018-08-22 12:03:48
Беня, И сейчас же яркий луч появился из-за туч!
deep
2018-08-22 11:18:07
Почему все про парашюты? А доплаты к пенсиям чиновникам, за счёт местных бюджетов, почему не оглашаются? Это вообще аморально, тихонько, без огласки, депутатам принимать решения по выплатам чиновникам из местных бюджетов! Лучше эти деньги тратить на общие нужды!
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