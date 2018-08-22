Уходящих на пенсию специалистов мэрии Петрозаводска лишат "золотых" парашютов

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник поручила проработать вопрос отмены денежных выплат сотрудникам администрации, выходящим на пенсию.

По данным пресс-службы мэрии, в городской устав будут внесены соответствующие изменения.

"Предлагается приостановить до 2024 года выплату денежных компенсаций в связи с выходом на страховую пенсию по старости. Вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов Петрозаводского городского Совета на ближайшей сессии, которая состоится в сентябре", - рассказали в мэрии.

Это позволит сэкономить бюджетные деньги и направить их на развитие других сфер. Сколько будет сэкономлено, в мэрии не уточняют.