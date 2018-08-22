10:50, 22 Августа 2018
Уходящих на пенсию специалистов мэрии Петрозаводска лишат "золотых" парашютов
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22.08.18 13:03
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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник поручила проработать вопрос отмены денежных выплат сотрудникам администрации, выходящим на пенсию.
По данным пресс-службы мэрии, в городской устав будут внесены соответствующие изменения.
"Предлагается приостановить до 2024 года выплату денежных компенсаций в связи с выходом на страховую пенсию по старости. Вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов Петрозаводского городского Совета на ближайшей сессии, которая состоится в сентябре", - рассказали в мэрии.
Это позволит сэкономить бюджетные деньги и направить их на развитие других сфер. Сколько будет сэкономлено, в мэрии не уточняют.
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