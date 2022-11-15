Указ президента о скидках при оплате ЖКУ для многодетных семей не выполняется в Карелии

Власти Карелии не выполняют принятый в 1992 году указ президента РФ, согласно которому многодетные семьи имеют право на 30% скидку по оплате услуг ЖКХ.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам депутат Сергей Андруневич.

Он представил поправку группы депутатов в проект бюджета на 2023 год, согласно которой предлагается предусмотреть деньги на выполнение президентского указа.

Согласно этому указу, семьи с тремя и более детьми имеют право на скидку в размере не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией.

«На сегодняшний день данная норма в Республике Карелия по социальной поддержке многодетных семей не введена. Указы президента Российской Федерации обязательны к исполнению, и поэтому я считаю, что эту ному нужно принять. Это указ президента, который десятки лет не исполняется», — сказал Андруневич.

Против внесения поправки в проект бюджета выступил представитель правительства в парламенте Юрий Шабанов. По его словам, чтобы выполнить указ президента, необходимо сначала внести изменения в республиканское законодательство, и только потом вносить поправки в бюджет.

«Когда рассматривается любой законопроект, смотрится его бюджетное финансирование. Если нет возможности финансировать законопроект, он голосованием или принимается, или не принимается. Попытка принять закон была, голосование было отрицательным. Соответственно, нет нормативно-правового акта. Вот и все», — пояснил Шабанов.

Большинство членов комитета проголосовало против предложенной инициативы.