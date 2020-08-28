Укравшего лодочный мотор жителя Суоярви простили в суде

Районный суд в Карелии прекратил уголовное дело в отношении рыбака, укравшего лодочный мотор.

Как сообщается на сайте Суорвского районного суда, в ходе процесса было установлено, что житель Суоярви, возвращаясь с рыбалки, украл стоявший у дерева и принадлежащий другим рыбакам лодочный мотор стоимостью 49 480 рублей. С похищенным имуществом подсудимый скрылся, спрятав мотор в сарае.

В ходе следствия похищенный мотор был изъят и возвращен законному владельцу. Подсудимый просил прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием, потерпевший не возражал, так как причиненный ему вред был полностью возмещен.

В судебном заседании было установлено, что похитивший мотор гражданин впервые совершил умышленное преступление средней тяжести, не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы – положительно. Кроме этого, подсудимый раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшему, материальный ущерб был возмещен.

Таким образом, суд установил, что гражданин утратил общественную опасность, в связи с чем уголовное дело было прекращено.