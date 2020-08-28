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Укравшего лодочный мотор жителя Суоярви простили в суде

Новости. Криминал
09:15, 29 Августа 2020
фото: https://pixabay.com
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Районный суд в Карелии прекратил уголовное дело в отношении рыбака, укравшего лодочный мотор.

Как сообщается на сайте Суорвского районного суда, в ходе процесса было установлено, что житель Суоярви, возвращаясь с рыбалки, украл стоявший у дерева и принадлежащий другим рыбакам лодочный мотор стоимостью 49 480 рублей. С похищенным имуществом подсудимый скрылся, спрятав мотор в сарае.  

В ходе следствия похищенный мотор был изъят и возвращен законному владельцу. Подсудимый просил прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием, потерпевший не возражал, так как причиненный ему вред был полностью возмещен.

В судебном заседании было установлено, что похитивший мотор гражданин впервые совершил умышленное преступление средней тяжести, не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы – положительно. Кроме этого, подсудимый раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшему, материальный ущерб был возмещен. 

Таким образом, суд установил, что гражданин утратил общественную опасность, в связи с чем уголовное дело было прекращено.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
amez
2020-08-29 12:31:19
"Воровал ли он со складов? Как вам сказать… С точки зрения какого-нибудь сопляка с высшим юридическим образованием — да, воровал, с точки зрения человека рассудительного, трезвого — это не воровство: брал ровно столько, сколько требовалось, чтобы не испытывать ни в чем недостатка..." © Василий Шукшин ????
amez
2020-08-29 10:03:23
Хорошая новость с утра - понять и простить! Почаще бы так. Слишком много наоборот.
кир
2020-08-29 12:04:08
amez, подтвердил мой тезис, оправдатель либеральный. :)
кир
2020-08-29 09:53:13
Воровство у нас - это вовсе не воровство оказывается. Ни общественной значимости , ни опасности нет. Это глубинная суть наших людей.
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