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Уличных торговцев в Петрозаводске наказали за незаконную "предпринимательскую деятельность"

Новости. Общество
11:10, 20 Марта 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Сотрудники полиции Петрозаводска снова нагрянули с проверками в места уличной торговли и выяснили, что у продавцов нет положенных по закону документов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сотрудники МВД и администрации города проверили торговые точки на Первомайском и Октябрьском проспектах. Там продавали непродовольственные товары, одежду, трикотажные изделия, орехи и сухофрукты.

"Проверенные торговые точки находились за пределами схемы размещения нестационарных объектов, разрешение на ведение предпринимательской деятельности на данных участках продавцам не выдавалось, продукция на прилавках не имела сопроводительных документов. На основании выявленных фактов составлены протоколы об административных правонарушениях", - сообщили в администрации.

В мэрии такую торговлю квалифицируют как "незаконное предпринимательство".

"Администрация призывает горожан не приобретать товары в местах несанкционированной торговли, где реализуются товары ненадлежащего качества, без необходимых документов", - говорится в сообщении.

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