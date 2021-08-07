Уличный кукольный театр из Москвы покажет сказку на набережной Петрозаводска

Кукольный театр «Балаганчик сказок» из Москвы устроит во вторник бесплатное представление на Онежской набережной.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, 10 августа в 18.00 на набережной возле скульптуры «Рыбаки» пройдет бесплатное представление. Перед зрителями выступит уличный кукольный театр «Балаганчик сказок» из Москвы. Для маленьких петрозаводчан и их родителей артисты покажут спектакль «Сказка о влюбленных и скрипаче».

Молодежная театральная труппа «Балаганчика» на добровольных началах дает представления на открытых уличных площадках столицы и в других городах по всей стране. С 2016 года каждое лето актеры отправляются на гастроли в регионы. На сегодняшний день театр выступил более чем в 30 городах. Среди них – Нижний Новгород, Казань, Кострома, Вологда, Владимир, Псков, Новгород Великий, Смоленск, Рязань и многие другие. По словам актеров, главную задачу своих выступлений они видят в том, чтобы средствами театрального искусства говорить с маленькими зрителями о вечных ценностях: о дружбе и любви, верности и милосердии, патриотизме.

Кукольное представление «Балаганчика сказок» адресовано детям в возрасте от 4 до 12 лет и их родителям. Сценарий спектакля, который покажут жителям и гостям карельской столицы, написан по мотивам ирландской народной сказки «Воскресение Рафтери». Представление сопровождает живая музыка.