Улицу Куйбышева продлят до набережной Варкауса в следующем году

Реализация проекта позволит улучшить транспортно-пешеходное сообщение между двумя районами Петрозаводска и снизить нагрузку на улицу Кирова, сообщили в Петросовете.

На ближайшей сессии депутаты примут окончательное решение по вопросу о передаче двух земельных участков из муниципальной в государственную собственность Карелии, что позволит приступить к работам по реконструкции улицы Куйбышева, сообщили в Петросовете.





Соответствующий проект решения, подготовленный комитетом градостроительства и землепользования города, накануне получил поддержку участников постоянной комиссии Петросовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию.

В настоящее время администрацией Петрозаводска разработана проектная документация по объекту "Реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. Варкауса в г. Петрозаводске". Государственным заказчиком выступает Управление автодорог Республики Карелия.

В рамках комплексных работ подрядной организации "Технострой" предстоит выполнить реконструкцию существующего участка автодороги от пр. Ленина до Малой Слободской, а также продлить ее до набережной Варкауса. Реализация масштабного проекта позволит улучшить транспортно-пешеходное сообщение между двумя районами города и снизить нагрузку на улицу Кирова.

Очередная сессия Петросовета состоится 18 декабря.