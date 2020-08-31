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Улицу в Петрозаводске перекроют на месяц

Новости. Общество
09:58, 01 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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Завтра на Кукковке изменится схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводске.

Со 2 сентября на улице Мончегорской ограничат движение транспорта. Застройщик будет прокладывать тепловые сети в районе дома №18. Участок Мончегорской улицы от улицы Ильича до улицы Ульянова перекроют. Завершить земляные работы планируют до начала октября.


© Администрация Петрозаводска

Администрация Петрозаводска просит горожан заранее планировать пути объезда, быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями Правил дорожного движения.

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Комментарии

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2020-09-01 10:23:28
Трепещите куркули
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