Улицу в Петрозаводске перекроют на месяц

Завтра на Кукковке изменится схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводске.

Со 2 сентября на улице Мончегорской ограничат движение транспорта. Застройщик будет прокладывать тепловые сети в районе дома №18. Участок Мончегорской улицы от улицы Ильича до улицы Ульянова перекроют. Завершить земляные работы планируют до начала октября.



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Администрация Петрозаводска просит горожан заранее планировать пути объезда, быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями Правил дорожного движения.