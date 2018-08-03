Улицу в Петрозаводске предложили назвать именем героя

Макар Терёхин участвовал в Первой и Второй мировых войнах, а в 1950-е годы избирался депутатом Петросовета.

Депутат Петросовета Дмитрий Данильев выступил с инициативой присвоить одной из улиц в строящемся микрорайоне Древлянка-6 имя героя Советского Союза Макара Терёхина. Такое предложение он направил председателю городской комиссии по культурно-историческому наследию Римме Ермоленко.

В обращении отмечается, что Макар Фомич Терёхин участвовал в Первой мировой, Гражданской, Советско-финляндской и Великой Отечественной войнах, принимал участие в боях на реке Халхин-Гол. В годы Зимней войны 1939-1940 годов командовал 19-м стрелковым корпусом Красной Армии, сражался на территории Карелии.

После Великой Отечественной войны Макар Терёхин жил в Петрозаводске. В 1951 году был избран депутатом Петрозаводского городского Совета V созыва.

Данильев подчеркивает, что на сегодняшний день память героя СССР в Карелии и Петрозаводске не увековечена. Присвоение его имени новой улице, по словам депутата, не потребует бюджетных расходов.