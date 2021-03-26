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Ульянов рассказал о продолжении давления на КПРФ в Карелии

Новости. Политика
13:59, 27 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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Власти хотят наказать региональное отделение партии за встречу с избирателями, которую организовал депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов.

Напомним, ранее Петрозаводский городской суд назначил депутату парламента Карелии от КПРФ Евгению Ульянову штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение закона о митингах. Власти посчитали, что встреча с избирателями, которую депутат провел 23 февраля на площади Ленина, была незаконной.

Теперь за эту же встречу хотят привлечь к ответственности все региональное отделение КПРФ. В республиканский комитет пришло уведомление о том, что этот вопрос будет рассматриваться в суде 30 марта.

Лидер КПРФ Евгений Ульянов расценивает это как продолжение силового давления на партию:   

"Встреча была законной и проводил ее я как депутат. Депутат Заксобрания имеет право, и даже более того, - обязан встречаться с избирателями. Но власть так боится услышать народное возмущение происходящим в стране и Карелии, что пытается использовать любые методы, чтобы заставить нас замолчать. Не выйдет! Мы понимаем, что являемся главным оппонентом "Единой России", что на нас будут и дальше давить, но останавливаться не собираемся".

Напомним, что перед заседанием суда в Петрозаводске Евгений Ульянов был задержан полицией.

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Комментарии

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Изя
2021-03-27 14:28:34
Что за бред ?? Концерты в Лужниках и Масленицы в ПТЗ проводят , ни хрена не думают , а тут муть какую то задумали .
Ульянов , держись , поддержка на выборах тебе народа обеспечена !!!!!)))) :)
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