Ульянов рассказал о продолжении давления на КПРФ в Карелии

Власти хотят наказать региональное отделение партии за встречу с избирателями, которую организовал депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов.

Напомним, ранее Петрозаводский городской суд назначил депутату парламента Карелии от КПРФ Евгению Ульянову штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение закона о митингах. Власти посчитали, что встреча с избирателями, которую депутат провел 23 февраля на площади Ленина, была незаконной.

Теперь за эту же встречу хотят привлечь к ответственности все региональное отделение КПРФ. В республиканский комитет пришло уведомление о том, что этот вопрос будет рассматриваться в суде 30 марта.

Лидер КПРФ Евгений Ульянов расценивает это как продолжение силового давления на партию:

"Встреча была законной и проводил ее я как депутат. Депутат Заксобрания имеет право, и даже более того, - обязан встречаться с избирателями. Но власть так боится услышать народное возмущение происходящим в стране и Карелии, что пытается использовать любые методы, чтобы заставить нас замолчать. Не выйдет! Мы понимаем, что являемся главным оппонентом "Единой России", что на нас будут и дальше давить, но останавливаться не собираемся".

Напомним, что перед заседанием суда в Петрозаводске Евгений Ульянов был задержан полицией.