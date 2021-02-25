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Депутата Заксобрания Карелии от КПРФ оштрафовали на 10 тысяч рублей за встречу с избирателями

Новости. Криминал
16:03, 26 Февраля 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Петрозаводский городской суд назначил депутату парламента Карелии от КПРФ Евгению Ульянову штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение закона о митингах.

В четверг, 25 февраля, Евгений Ульянов получил уведомление о том, что в связи с выявленным административным правонарушением, а именно нарушением Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" при проведении мероприятия 23 февраля на площади Ленина в Петрозаводске ему необходимо явиться 26 февраля в полицию для дачи объяснения и составления протоколов об административных правонарушениях.

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов сегодня явился в отделение полиции, где его задержали и доставили в суд. Дежурный судья Петрозаводского городского суда рассмотрел дело Ульянова об административном правонарушении и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

Евгений Ульянов заявил, что не считает себя виновным и намерен обжаловать решение суда. Он пояснил "Столице на Онего", что его задержание привлекло внимание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который осудил действия карельских силовиков.

"Очень оперативно сработал центральный комитет. Еще до суда вышло заявление Геннадия Андреевича Зюганова о том, что он не допустит незаконных действий в отношении первого секретаря республиканского комитета КПРФ и будет всячески способствовать наказанию тех лиц, которые, по его мнению, незаконно привлекли меня к административной ответственности.

Сами сотрудники полиции при личной встрече заявляли, что они всего лишь инструменты в руках более серьезных людей. Наверно, "более серьезные люди" не ожидали такого поворота, что сам Геннадий Зюганов решил взяться за эту историю. Я думаю, что после этого и рейтинг Парфенчикова, и рейтинг замглавы по региональной политике Карелии существенно просядут. Они думали, что решат тихо это все, но это вышло уже на федеральный уровень. Я думаю, что, скорее всего, придется отвечать всем тем заинтересованным, которые хотели по-тихому наказать и КПРФ, и меня как депутата Законодательного собрания", - заявил Евгений Ульянов.

Судья, вынося решение, акцентировал внимание, что назначил наказание ниже низшего предела - 10 тысяч штрафа, хотя по этой статье штраф физическому лицу может составлять от 20 до 30 тысяч рублей, рассказал Ульянов.

Напомним, 23 февраля на центральной площади Петрозаводска состоялась встреча депутата Заксобрания Карелии Евгения Ульянова с избирателями, на которой жители высказали все, что думают о власти.

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Комментарии

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User
2021-02-26 17:06:17
Цена заявления Зюганова такая же, как у воздуха, в который он его заявил. Клоуны в цирке не решают, но получают пинки и насмешки.
drug
2021-02-26 16:57:50
Евгений обещаю - что буду в сентябре голосовать за КПРФ.
И всех своих коллег буду уговаривать голосовать за КПРФ.
Zim
2021-02-26 17:17:09
drug, почему? Что такого привлекательного в коммунистах?
кир
2021-02-26 16:48:58
Это не деньги. И это не деньги. А это - деньги.© Когда такое будет?
Изя
2021-02-26 16:30:29
Не посадили и то ладно , испугались гнева народного . так ведь , кир ?????))) :) Значит можно снова митинговать )))) :)
однозначно
2021-02-26 16:28:44
Госдеп оплатит. Давно уже америкосам продались за окорочка. Чтобы тусоваться красиво. Ленин из германии, а горбачев в германию. Вот такой круговорот коммуняк в природе.
Leopol'd
2021-02-26 17:23:17
однозначно, off дело говорит! Если Ленин из Германии, так и Путин из Германии. Ты на кого тень бросил?!
Off
2021-02-26 16:44:17
однозначно, Социопат ..забыл бункерного , он тоже в Германии....завклубом был и коммунякой
Изя
2021-02-26 16:37:20
однозначно, так у нас хоть кто то нормальный то во власти и около есть ????????? :)
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