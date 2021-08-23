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Улучшение ситуации в промышленности Карелии подтвердил опрос руководителей предприятий

Новости. Экономика
10:09, 25 Августа 2021
фото: © pixabay

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Большинство предприятий Карелии ожидает увеличение или сохранение объемов выпуска продукции в ближайшие месяцы.

Это следует из проведенного Карелиястатом в июле опроса руководителей предприятий.

Ни один из респондентов не прогнозирует до конца октября сокращения спроса на продукцию и объемов производства.

В сфере добычи полезных ископаемых 11% опрошенных руководителей ожидает роста показателей, а 89% — сохранения достигнутых объемов.

В обрабатывающих производствах увеличение производства прогнозируют 8% респондентов, еще 92% рассчитывают, что ситуация не изменится в ближайшие месяцы.

Кроме того, опрос проводился среди руководителей предприятий в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха, которая также учитывается в статистике промышленного производства. В этом виде деятельности роста показателей ожидают 33% респондентов, и 67% —  сохранения достигнутых объемов.

Ранее Карелиястат опубликовал данные, согласно которым, сокращение промышленного производства, произошедшее в Карелии в первом полугодии, в июле сменилось ростом. В первом полугодии промышленное производство сократилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по итогам 7 месяцев зафиксирован рост на 0,1%.

 

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