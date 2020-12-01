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Умер актер Борис Плотников

Новости. Общество
12:59, 02 Декабря 2020
фото: РИА "Новости"
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Народный артист России Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", умер в возрасте 71 года от коронавируса.

Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ", - сообщил Заславский.

Заславский назвал Плотникова фантастическим мастером и прекрасным актером. Плотников был профессором кафедры в ГИТИСе.

Борис Плотников родился 1 апреля 1949 года в городе Невьянске Свердловской области. Он окончил Свердловское театральное училище и филфак Уральского государственного университета. Плотников некоторое время служил в Свердловском ТЮЗе, с 1978 года стал актером Московского театра сатиры, где играл в спектаклях "Вишневый сад", "Бешеные деньги" и других. Позднее Плотников работал в театре Советской Армии, МХТ имени Чехова, Театре под руководством Олега Табакова.

На экране Плотников дебютировал в картине Ларисы Шепитько "Восхождение". Заметной стала роль в двухсерийном художественном телефильме Владимира Бортко "Собачье сердце", в котором артист исполнил роль ассистента профессора Преображенского доктора Борменталя.

Плотников также был театральным педагогом: в ГИТИСе являлся руководителем мастерской и профессором кафедры мастерства актера.

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Комментарии

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2020-12-02 13:43:04
"Профессор Преображенский: …А если Вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и медицине. И — Боже Вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.
Доктор Борменталь: Гм… Да ведь других нет!
Профессор Преображенский: Вот никаких и не читайте."
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