Умер актёр Сергей Юрский

Скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.

Актера не стало в возрасте 83 лет. Об этом сообщает пресс-служба театра Моссовета, пишет life.

"Сергей Юрьевич долго болел и скончался в Москве несколько часов назад", - сказала дочь артиста Интерфаксу.

Юрский известен зрителям по многочисленным ролям в кинофильмах, сред которых - "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину" и многие другие.