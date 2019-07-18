Умер бывший глава МВД Карельской АССР Виктор Мяукин

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Виктор Мяукин скончался 17 июля на 88-м году жизни, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.
С Карелией связана значительная часть жизни и службы Виктора Мяукина. После окончания Ленинградского государственного университета в 1954 году работал в Карелии – на комсомольской работе, в прокуратуре, органах милиции. В 1971 году В.П. Мяукин стал министром внутренних дел Карельской АССР, и занимал этот пост до 1986 года. Депутат Верховного Совета Карелии 4-х созывов.
С 1986 года работал в Москве, занимал ряд высоких постов в системе Министерства обороны СССР и России. Именно он стоял у истоков и был первым руководителем Карельского землячества в Москве.
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