Умер бывший глава МВД Карельской АССР Виктор Мяукин

Виктор Мяукин скончался 17 июля на 88-м году жизни, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

С Карелией связана значительная часть жизни и службы Виктора Мяукина. После окончания Ленинградского государственного университета в 1954 году работал в Карелии – на комсомольской работе, в прокуратуре, органах милиции. В 1971 году В.П. Мяукин стал министром внутренних дел Карельской АССР, и занимал этот пост до 1986 года. Депутат Верховного Совета Карелии 4-х созывов.

С 1986 года работал в Москве, занимал ряд высоких постов в системе Министерства обороны СССР и России. Именно он стоял у истоков и был первым руководителем Карельского землячества в Москве.