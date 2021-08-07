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Умер бывший председатель ЦИК Карелии Александр Истомин

Новости. Общество
10:51, 09 Августа 2021
фото: © ЦИК РК

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Экс-председатель ЦИК Карелии, ветеран МВД, полковник в отставке Александр Истомин ушел из жизни 9 августа на 81 году жизни.

Ушел из жизни Александр Александрович Истомин, который с 1999 по 2011 гг. возглавлял Центральную избирательную комиссию Республики Карелия.

Александр Александрович ушел из жизни на 81 году жизни после продолжительной тяжелой болезни.

Александр Александрович был профессионалом своего дела, принципиальным и ответственным руководителем. Находясь на своем посту предсдателя ЦИК, он тесно сотрудничал с депутатским корпусом при работе над региональным выборным законодательством.

Законодательное Собрание Республики Карелия выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Александровича Истомина.

Александр Александрович Истомин родился 10 апреля 1941 года в Ленинграде. С 16 лет трудился токарем на Онежском тракторном заводе. Год проучился в Петрозаводском госуниверситете. С 1961 по 1964 года проходил службу в Советской Армии в Германии. С 1965 по 1988 годы работал на различных должностях в Министерстве внутренних дел Республики Карелия: участковым, старшим инспектором штаба, заместителем начальника отдела уголовного розыска и начальником информационного центра.

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