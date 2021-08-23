Умер еще один житель Белоруссии, отравившийся суррогатом в Карелии

В Медвежьегорской больнице скончался третий из восьми рабочих, отравившихся паленым алкоголем в Пудожском районе, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В воскресенье, 22 августа, в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. За жизнь еще пятерых борются врачи.

По словам Охлопкова, двое находятся в Республиканской больнице им. В. А. Баранова в крайне тяжелом состоянии, без сознания. У одного из них была реанимация. Специалисты делают все возможное для спасения пациентов, но благоприятных прогнозов не дают.

Состояние троих пациентов, поступивших вчера в Медвежьегорскую ЦРБ, стабильное.

«Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт», — сказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Напомним, Следком возбудил уголовное дело по факту массового отравления работников в районе Карелии суррогатным алкоголем.