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Умер главный травматолог Петрозаводска Олег Юрьян

Новости. Общество
10:37, 11 Января 2021
фото: © Минздрав Карелии
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Ушел из жизни известный врач-травматолог Больницы скорой медицинской помощи Олег Юрьян, сообщили в Минздраве Карелии.

Больше половины жизни Олег Иванович отдал БСМП Петрозаводска. За более чем полувековую профессиональную деятельность он получил звание заслуженного врача Республики Карелия и Российской Федерации, а также по праву считался основоположником травматологической службы Петрозаводска.

Он начал свою трудовую деятельность врачом-травматологом в Республиканской больнице им. Баранова, куда пришёл после окончания первого Московского медицинского института И.М.Сеченова. В 1964 году Олега Ивановича назначили заведующим травматологическим отделением Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска. Многие годы Юрьян успешно выполнял обязанности главного травматолога города.

Под руководством Олега Ивановича отделение травматологии стало самым крупным в Карелии. Кроме врачебной работы, у заведующего отделением хватало времени и на научную деятельность. Он автор около сотни научных публикаций, участник многочисленных конференций травматологов и ортопедов, как российского, так и международного уровня.

Прощание с Олегом Ивановичем состоится 15 января с 13 до 14 часов в траурном зале на улице Вольная, 4.

Напомним, прощание с детским хирургом Игорем Григовичем пройдет в Петрозаводске в среду, 13 января.

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Комментарии

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David
2021-01-11 11:48:14
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