В Карелии умер известный композитор Эдуард Патлаенко

Композитора Эдуарда Патлаенко не стало 16 июля на 84-м году жизни, сообщили в Минкультуры Карелии.

Эдуард Патлаенко – известный композитор, профессор Петрозаводской государственной консерватории, заслуженного деятеля искусств РСФСР.

За длинную творческую жизнь композитор создал множество сочинений в разных музыкальных жанрах, выступал как автор литературных сочинений и статей.

Отпевание состоится 18 июня в 12.00 в Александро-Невском кафедральном соборе.