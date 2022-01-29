Умер Леонид Куравлев

Народному артисту России было 85 лет.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье, 30 января в Союзе кинематографистов РФ.

"Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном", - сказал собеседник ТАСС. Время и дата прощания уточняются.

Как сообщает издание lenta.ru, 10 января стало известно, что актер попал в больницу. У него наблюдались проблемы с дыханием, состояние Куравлева оценивалось как тяжелое. Источник Starhit в московской городской клинической больнице №40 в Коммунарке заявлял, что у артиста оказался положительный тест на коронавирус. При этом сын Куравлева Василий отрицал данную информацию.

17 января сообщалось, что артист находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Леонид Куравлев сыграл в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Звание народного артиста он получил в 1977 году.