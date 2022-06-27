Умер мультипликатор Леонид Шварцман, подаривший нам детство

На 102 году жизни умер советский режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман, создавший Шапокляк и Крокодила Гену, Снежную королеву, Дядю Степу и Аленький цветочек...
Советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман скончался на 102-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии "Союзмультфильм".
"Да, Леонид Аронович скончался", - сказал собеседник агентства.
Причины смерти Шварцмана не уточняются. О дате и времени прощания и похорон сообщат позже.
Леонид Шварцман - советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента РФ. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".
Он был художником-постановщиком «Аленького цветочка», «Снежной королевы», «Дяди Степы» и десятков других советских мультфильмов.
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