Умер мультипликатор Леонид Шварцман, подаривший нам детство

На 102 году жизни умер советский режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман, создавший Шапокляк и Крокодила Гену, Снежную королеву, Дядю Степу и Аленький цветочек...

Советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман скончался на 102-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии "Союзмультфильм".

"Да, Леонид Аронович скончался", - сказал собеседник агентства.

Причины смерти Шварцмана не уточняются. О дате и времени прощания и похорон сообщат позже.

Леонид Шварцман - советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента РФ. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".

Он был художником-постановщиком «Аленького цветочка», «Снежной королевы», «Дяди Степы» и десятков других советских мультфильмов.