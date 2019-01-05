Умер народный артист Иван Бортник, сыгравший бандита Промокашку

Народный артист России Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на актера Владислава Маленко.

"Ребята, ушел мой друг Иван Бортник", - написал в Facebook актер Владислав Маленко.

Бортник родился в Москве в 1939 году. Он учился в ГИТИСе и Театральном училище им. Щукина. Карьеру актера начинал в Московском драматическом театре им. Гоголя, однако большую часть жизни он проработал в Театре на Таганке, в который перешел в 1967 году, и где познакомился с Владимиром Высоцким, посвятившим ему песню "Письмо к другу".

Также Бортник снимался в кино. Известность ему принесли фильмы "Место встречи изменить нельзя", где он сыграл бандита Промокашку, а также "Иван да Марья", "Объяснение в любви", "Родня" и "Зеркало для героя".